Сегодня на общественных обсуждениях встал вопрос о строительстве нового микрорайона.

Во Владимире за Пекинкой снесут гаражи ради новостроек. Сегодня на общественных обсуждениях встал вопрос о строительстве нового микрорайона.Снос тысяч гаражных боксов будет осуществляться между улицами Зои Космодемьянской, Толмачевской и 8-й линией – сейчас здесь расположены гаражные кооперативы «Юг-7», «Юг-8», «Юг-9», «Север» и «Север-1». Кроме того, здесь есть отдельный гараж-стоянка.До 2033 за трассой М-7 планируется построить 18 многоэтажек по 5-9 этажей. Общая площадь составит 37,7 гектаров. Тут же будут возведены индивидуальные и блокированные дома. По идее, здесь должны будут проживать 3 101 человек.Новые дома будут обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой, отопление будет осуществляться благодаря газовой котельной, а на территории жилого комплекса поставят семь мусорных площадок.Кроме домов, власти хотят построить здесь магазины, детсад на 230 мест, школу для 720 ребят и научно-исследовательскую станцию. Пока что речь об общественном транспорте не заходила.