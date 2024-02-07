В муниципалитетах Владимирской области начнется ремонт дорог.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, семнадцать муниципалитетов Владимирской области подписали соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета на ремонт дорог общего пользования местного значения.Планируется ремонт около девяноста шести участков дорог в Александрове, Киржаче, Лакинске, Радужном, Судогде, Юрьев-Польском, а также в Александровском, Гороховецком, Муромском, Судогодском, Вязниковском, Селивановском и Петушинском районах. Общая протяженность ремонтируемых участков составит более 37 километров. Наибольшие работы запланированы в Петушинском районе, где будут отремонтированы 18 участков автодорог в 12 населенных пунктах.