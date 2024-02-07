На замену лифтов в области потратят более 1 миллиарда 250 миллионов рублей. В Белом доме прошла пресс-конференция гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов области. Большую часть

На замену лифтов в области потратят более 1 миллиарда 250 миллионов рублей. В Белом доме прошла пресс-конференция гендиректора Фонда капремонта многоквартирных домов области. Большую часть времени Сергей Маевский посвятил теме массовой замены лифтов на территории региона. Преимущественно, новые лифты в многоквартирных домах должны будут появиться в крупнейших городах – Владимире, Коврове и Муроме. Сергей Маевский,