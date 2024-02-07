Муромская городская прокуратура совместно с Центральным Банком Российской Федерации провела проверку соблюдения законов при выдаче займов под залог.

Прокуратура города Муром провела несколько мероприятий по проверке законности при выдаче займов под залог движимого имущества, а также купле-продажа бывших в употреблении объектов. В ходе проверки было установлено, что открытые юридическим лицом ломбарды не имели регистрации и соответствующего разрешения.Согласно сообщению Прокуратуры Владимирской области организатору нелегального бизнеса внесено представление в суд. Нарушающая действующее законодательство деятельность пресечена. По статье Административного Кодекса Российской Федерации юридическому лицу надлежит выплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей, а также остановка деятельности организации.