Во Владимирской области реализуется всероссийский проект Наставничество. Люди любого пола и самых...

Во Владимирской области реализуется всероссийский проект Наставничество.Люди любого пола и самых разных возрастов, даже, не имея особых навыков и опыта, могут стать старшими друзьями для воспитанников детских домов.Наш регион присоединился к проекту относительно недавно, но в нем уже, как минимум, 16 участников: 8 наставников и 8 их подопечных. Еще около двадцати детей прошли собеседования и ждут своих старших друзей - тех, кому можно будет довериться, кто проявит участие и поддержит на пути к взрослению.Анастасия Городецкая, куратор проекта Наставничество (Владимирская область):- Когда ребята живут в детском доме. Условия достаточно стрессовые, и много тоже боли, которую ребята пережили, им точно нужна эмоциональная поддержка, какой-то близкий человек, с кем они могли бы пообщаться, поговорить, поделиться с ним о своих секретах, о своих переживаниях, с кем посмеяться, чтобы это был какой-то человек их личным другом. Не всеобщим , а только их!