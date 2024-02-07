Во Владимирской области собственникам семи земельных участков будут объявлены предостережения от...

Во Владимирской области собственникам семи земельных участков будут объявлены предостережения от Россельхознадзора.В пресс-службе Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям сообщают, что в феврале 2024 года государственными инспекторами на территории нашего региона были проведены наблюдения за соблюдением обязательных требований в отношении семи земельных участков сельскохозяйственного назначения, общей площадью более 27 га.Уточняется, что расположены они на территории Ковровского и Вязниковского районов.В ходе наблюдений установлено, что на 68% площади (а это 18,9 га!) земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного производства, зафиксированы, цитируем: «… признаки зарастания древесно-кустарниковой растительностью и иного негативного воздействия, возникшего в результате захламления отходами животноводства, а также нарушения верхнего почвенного слоя путем сооружения искусственных неровностей и укатывания».Всё это свидетельствует о ненадлежащем исполнении землевладельцами своих обязанностей.Зафиксировано, что мероприятий по защите земель и охране почв, предусмотренных Земельным Кодексом РФ, не проводятся.В пресс-службе Управления Россельхознадзора поясняют: «По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий собственникам сельскохозяйственных земель будут объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований...»Отмечается, что правообладатели земельных участков могут направить в адрес Управления Россельхознадзора информацию о принятии ими необходимых мер по устранению нарушений.Фото: freepik.com