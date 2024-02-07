За четыре года вертолёты санитарной авиации во Владимирской области совершили 320 вылетов.

За четыре года вертолёты санитарной авиации во Владимирской области совершили 320 вылетов. Об этом рассказала регионального правительства.Отмечается, что для нужд «воздушной скорой» по нацпроекту «Здравоохранение» на территориях ОКБ и ОДКБ были построены две вертолётные площадки.По воздуху доставляли пациентов с тяжёлыми сердечными заболеваниями, травмами и ожогами. Так, в прошлом году чаще всего вертолёты направлялись на помощь в Гусь-Хрустальный, Вязниковский, Ковровский, Муромский и Петушинский районы. Среди 80 эвакуированных жителей оказались 14 детей.