Санитарная авиация доставляла пациентов до больниц 320 раз за 4 года. Перевозили больных с травмами, ожогами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. В

Санитарная авиация доставляла пациентов до больниц 320 раз за 4 года. Перевозили больных с травмами, ожогами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава. В регионе есть две вертолетные площадки: на территориях Областной клинической больницы (построили в 2019 году) и Областной детской клинической больницы (действует с 2020 года). Санавиацию используют, когда пациента срочно нужно привезти