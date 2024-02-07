Во Владимирской Областной библиотеке стартует Неделя книгодарения Сегодня в области стартует...

Во Владимирской Областной библиотеке стартует "Неделя книгодаренияСегодня в области стартует Неделя книгодарения.Особую программу на ближайшие семь дней подготовила Областная библиотека для детей и молодежи.На все встречи "входной билет" - книга в подарок для сельской библиотеки. Принимаются разные жанры, главное, чтобы книга была новая - изданная не позднее 2010 года.Начнет недельную акцию День шоколадного должника. Всем задолжавшим книги сегодня за возвращенные издания будут вручать сладкие призы. А 8 февраля, в 10 утра, пройдет чтение вслух сказок для самых маленьких "Сказочный калейдоскоп". Подробнее - в расписании на сайте библиотеки.