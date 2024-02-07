Воспитанник Ковровского центра Спринт стал чемпионом мира по ментальной арифметике Команда...

Воспитанник Ковровского центра "Спринт" стал чемпионом мира по ментальной арифметикеКоманда владимирских школьников - ребята из областной столицы и Коврова - стали Чемпионами мира по ментальной арифметике. Где и как из детей делают гениев? Расскажет Ангелина Свищ.- Начинаем. 65+12+21-38-50-10+95- 85 + 39+ 50 Ответ.- 99- Это правильный ответ.За несколько секунд семилетний Егор может сосчитать длинный пример из двухзначных чисел. И, несмотря на юный возраст, он уже имеет статус чемпиона мира.Егор Трушков, чемпион соревнований по ментальной арифметике:- В Индии я получил титул чемпиона, и приобрел себе много иностранных друзей. Мы обменивались подарками, я подарил матрешки, ложки, шоколадки Аленки. В замен мне дали игры, шапку и Иранские сладости.Турнир проходил в индийском Мумбаи. За звание лучших боролись 450 участников из 15 стран. В команду России вошли 15 детей, пять из них - воспитанники ковровского центра "Спринт".Дети складывали и вычитали, умножали и делили многозначные числа в уме. Егор Степанов ментальной математикой занимается уже давно. За это время он научился складывать пятизначные числа, что и сделало его Чемпионом мира.- Егор, готов? Начинаем. 1628+2311+6050-1933+1733-3616+3726. Твой ответ?- 9999- И это правильный ответЕгор Степанов, чемпион соревнований по ментальной арифметике:- Мы все сели, и нам выдали листы, начали решать. Олимпиада состояла из 6 этапов. Первые 3 этапа были по 3 минуты, вторые 2 по 1 минуте. После решения всех этапов нам выдали последний 7 этап под названием "тай-брейк".Ментальная арифметика - это быстрый счет в уме с помощью воображения. Чтобы им овладеть , нужно пройти три ступени изучения. Первая - на счётах , которые называют абакус. Затем деревянные счеты заменяют на рисованные, а потом и вовсе убирают.Тренировки ума проводят два педагога: Наталья и Екатерина Конины. Мама и дочь закончили Владимирский госуниверситет. Династия математиков на своем примере показывает - раскрыть потенциал можно не только в школе.Екатерина Конина, тренер команды "СПРИНТ":- Важно понимать, что развитие ментальной арифметики, - оно зависит еще от тренеров, которые должны постоянно развиваться, учиться у лучших, заряжать.После мировой победы участники команды "СПРИНТ" не отдыхают, впереди их ждут следующие соревнования, которые пройдут совсем скоро в Москве и Санкт-Петербурге.Ангелина Свищ, Илья Хлудов "Вести-Владимир".