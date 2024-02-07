Видеть красоту во всем — отличительная черта мастера.

В Москве открылась выставка к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка. Корреспондент Известий Сергей Хайдаров побывал на выставке и во вторник, 6 февраля, рассказал о том, какие картины, написанные в разных жанрах и технике, представлены в экспозиции.Оказавшись на этой выставке, сложно поверить, что всё это работы одного автора. Кажется, ему подвластны любые материалы и формы. Даже с виду неприглядный и грубый металл в руках мастера легко становится произведением искусства, — указал Хайдаров.По его словам, видеть красоту во всем — отличительная черта мастера.В его работах видна не только любовь к Родине, но и к Богу. За последние 20 лет своей жизни Владимир Волк успел написать десятки икон, которые и по сей день вдохновляют и дарят надежду, — сказал журналист.Возможно, поэтому его работы стали так востребованы, отметил он. Многие из работ Волка хранятся в частных коллекциях, но есть и те, что находятся в Третьяковской галерее.Совсем недавно, прошлым летом, мы отобрали еще 14 работ, которые тоже стали частью нашего собрания, — рассказала заведующая отделом новейших течений Третьяковской галереи Ирина Горлова.Работы художника выставлены также в посольстве Белоруссии. Кроме того, долгие годы художник занимался убранством храма в белорусской деревне Тихиничи.Владимир Алексеевич поехал в Третьяковскую галерею и сам восстановил икону. И узнали, что это архангела Михаила письмо XVI века, — поделился настоятель прихода храма Святого Архангела Михаила в Белоруссии Николай Степанов.Волк начал заниматься искусством, когда ему было всего четыре года. В тот же год началась Великая Отечественная война. Несмотря на тяжелые времена, юный художник продолжал заниматься творчеством и постоянно писал. О том, как отец любит искусство, рассказала дочь художника — официальный представитель МВД России Ирина Волк.Он тогда рисовал на каких-то клочках бумаги, даже на этикетках от лекарств, потому что бабушка работала в войну врачом. И бумаги не хватало, поэтому он старался использовать каждый кусочек бумаги. Здесь вот представлены картины — Вороны. Вот если посмотреть внимательно, они как раз написаны на обратной стороне газеты, — рассказала она.