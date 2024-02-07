Запущен процесс для достройки первого из домов в «Дуброва-парк» во Владимире. Об этом информирует...

Запущен процесс для достройки первого из домов в «Дуброва-парк» во Владимире.Об этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Сегодня (7 февраля) Губернатор Александр Авдеев и прокурор Владимирской области Иван Грибов провели совещание по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства ООО «ИнтерСтрой Плюс».В мероприятии участвовали заместители главы региона Сергей Волков и Эдуард Селезнёв, руководство Министерства архитектуры и строительства, представители УМВД по региону, конкурсного управляющего ООО «ИнтерСтрой Плюс» и делегаты-дольщики.Главный посыл встречи – дело сдвинулось по одному объекту застройщика Другова в ЖК «Дуброва-парк».В пресс-службе Правительства отмечают: «Люди точно получат ключи от долгожданных квартир. Но механизм завершения строительства многоквартирного дома предусматривает реализацию ряда обязательных процедур...»Напомним, решением Арбитражного суда Владимирской области от 7 декабря 2023 года ООО «ИнтерСтрой Плюс» признано банкротом, открыто конкурсное производство.Дом по адресу город Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 32 «В» был включён в единый реестр проблемных объектов. Разработана и утверждена «дорожная карта» по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства, приняты и разработаны другие необходимые нормативные документы Правительства и Министерства архитектуры и строительства Владимирской области.«В основе «дорожной карты» – предусмотренные законодательством механизмы. У людей может сложиться впечатление, что дело продвигается медленно, ведь дом почти готов, но чудес не бывает. После того как будут завершены все юридические процедуры, а это процесс небыстрый, застройщик будет стараться максимально затягивать дело и препятствовать тому, чтобы на свет выходили его тёмные стороны. Необходимо будет оценить фронт работ, посмотреть коммуникации, подключения, внутренние сети, благоустройство, доработать проект. И только потом можно будет приступить к достройке. Всё это требует времени, мы будем стараться максимально сократить каждый из этапов «дорожной карты». Что касается финансовой стороны вопроса, необходимые средства планируем выделить из резервного фонда области», – отметил Александр Авдеев.По действующему законодательству на завершение строительства проблемного объекта отпускается 3 года. В данном случае речь идёт о декабре 2026 года. Однако региональные власти рассчитывают справиться раньше.В соответствии со скорректированным рабочим планом завершения строительства дома, на 2024 год намечены административные процедуры, а на начало работ по достройке можно будет выйти в 2025 году, сообщила заместитель министра архитектуры и строительства Надежда Долинская.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области