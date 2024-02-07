Продолжается эпопея с выселением жильцов из аварийного дома на Большой Нижегородской. Решение суда есть давно, но расселение некоторых жильцов затягивается. Напомним, ветхое здание под

Продолжается эпопея с выселением жильцов из аварийного дома на Большой Нижегородской. Решение суда есть давно, но расселение некоторых жильцов затягивается. Напомним, ветхое здание под номером 63в признали аварийным в 2018 году, и уже тогда износ составлял около 80%. Всего в доме – 11 квартир, и около половины жильцов, устав бороться с плесенью и сыростью, согласились