Жители села Гатиха Владимирской области жалуются на катастрофическое состояние очистных...

Жители села Гатиха Владимирской области жалуются на катастрофическое состояние очистных сооружений.Как стало известно, прокуратурой Камешковского района совместно с Министерством природопользования и экологии области была проведена проверка исполнения требований действующего законодательства при организации водоотведения населённых пунктов.Выяснилось, что в селе Гатиха есть сооружения биологической очистки, но они находятся в аварийном и разрушенном состоянии.«Хозяйственно-бытовые сточные воды от жителей и организаций, поступая в канализационную систему, состоящую из трубопроводов, канализационных насосных станций, в дальнейшем неочищенными сбрасываются на рельеф местности, что является недопустимым. Указанное несёт угрозу причинения вреда не только окружающей среде, но и здоровью населения, возможность возникновения на территории населенного пункта чрезвычайных ситуаций, связанных со вспышками инфекционных заболеваний...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Уточняется, что в результате сложившейся ситуации нарушены права граждан на благоприятную окружающую среду.Как итог: прокурор района обратился в суд с иском об обязании администрации района и МУП «ИНТЕХ» привести водоотведение в соответствие с нормами закона.Фото: пресс-службе прокуратуры Владимирской области