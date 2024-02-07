Жители юго-западного района Владимира жалуются на работу общественного транспорта. Сегодня (7...

Жители юго-западного района Владимира жалуются на работу общественного транспорта.Сегодня (7 февраля) в интернет-редакцию ГТРК «Владимир» обратилась разгневанная жительница юго-западного района города Владимира — Татьяна А. Ее 9-летний сын Глеб почти 30 минут ждал автобус на конечной остановке «Юго-Западная», которая находится на улице Нижняя Дуброва.Татьяна:- Я живу в юго-западном районе города Владимира. Наша остановка — это конечная автобусов № 25, 26, 17, 9с, 152. Мой 9-летний ребенок каждое утро ездит в школу к 8.00. Только после ОРВИ мой сын сегодня был вынужден стоять на остановке 30 минут в ожидании автобуса. За это время собралось огромное количество людей и «влезть» в автобус было очень сложно. Из-за неочищенных дорог подойти к транспорту просто невозможно, приходится лезть через сугробы. Такое ощущение, что до этой остановки снегоуборочная техника не доезжает никогда.Мама 9-летнего Глеба отметила и ветхое состояние «вечно опаздывающего» транспорта.Татьяна:- Очень часто с работы из центра города добираюсь до дома (конечная остановка — Юго-Западная) на автобусе. Хочу заметить, что весь транспорт в ужасном состоянии, невыносимый запах горючего в салоне, от которого невозможно дышать. Скользкий пол, замороженные окна, через которые ничего не разглядеть, постоянно что-то течёт и капает, трещит, дымится. Перечислять можно до бесконечности. На замечания пассажиров - у кондуктора и водителя ответ один: «А, что мы сделаем? Такие автобусы».Фото: freepik.com