Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.

Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня​​​.Он подчеркнул, что несмотря на деструктивную позицию представителей Украины в течении семичасовых переговоров в режиме видеоконференции вопрос перемирия был решен.Что касается других вопросов, то по ним не удалось достигнуть договоренностей.За время военного конфликта в Донбассе с апреля 2014 года более 20 раз предпринимались попытки прекратить огонь. Ни одно из них не принесло мира в регион, однако позволяло на время уменьшить число обстрелов.