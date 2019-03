Во Флориде задержали 27-летнего актера и музыканта Джои Гейдоса, который прославился съемками в фильме Школа рока (2003). Гейдос попался на краже гитар. Общая сумма украденных им инструментов превысила 2 тысячи долларов.

Во Флориде задержали 27-летнего актера и музыканта Джои Гейдоса, который прославился съемками в фильме "Школа рока" (2003). Гейдос попался на краже гитар. Общая сумма украденных им инструментов превысила 2 тысячи долларов, сообщает Variety.В фильме "Школа рока" Гейдос сыграл лидера подростковой рок-группы, которую тренировал герой Джека Блэка. Американец играет на гитаре с трех лет, у него собственная группа Stereo Jane, в кино он с тех пор не снимался.Любители фильма не ожидали, что один из его героев вскоре окажется в криминальной сводке новостей.Гейдос пришел в один из местных магазинов музыкальных инструментов и попросил разрешения поиграть на гитаре Les Paul Epiphone Prophecy за 800 долларов. Через несколько минут он выбежал из магазина с инструментом в руках.COME ON! When will thieves learn that almost all establishments have cameras? This sticky-fingered bandit made off with a guitar while the employee was distracted. If you have any information please call 941-486-2444, VPD case# 19-000288 pic.twitter.com/q79cZkRWiL— Venice Police (@VenicePoliceFL) 7 февраля 2019 г.Спустя несколько дней музыкант вновь украл гитару, на этот раз стоимостью 1,9 тысячи долларов. Вскоре после этого Гейдоса, наконец, арестовали.Какое наказание грозит музыканту, пока неизвестно.