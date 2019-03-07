Берегите себя и своих близких – эти слова уже давно стали визитной карточкой известно телеведущего Андрея Малахова. В своих программах он не только раскрывает судьбы людей, но и сам становится частью этих невыдуманных историй.

"Берегите себя и своих близких" – эти слова уже давно стали визитной карточкой известного телеведущего Андрея Малахова. В своих программах он не только раскрывает судьбы людей, но и сам становится частью этих невыдуманных историй. Он очень часто помогает своим героям справиться с их бедами.Его называют мастером интервью, но на этот раз Малахов сам раскрывает свои тайны в гостях у Бориса Корчевникова. Известный журналист и шоумен откровенно рассказал о своей личной жизни и работе, а также раскрыл секрет создания самых рейтинговых программ на российском телевидении. А еще вместе с ведущим прямо в студии приготовил блины.Детство Андрея Малахова прошло в Апатитах. Его отец был геофизиком, изучал ископаемые Кольского полуострова. Мама – воспитатель в детском саду. Она и сегодня продолжает заниматься с детьми со слабым зрением.Малахов окончил с красным дипломом факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова в 1995 году. На телевидении Андрей работает уже более четверти века. За это время он был ведущим огромного количества передач и телешоу, и почти сразу за ним закрепилось звание одного из самых завидных женихов страны.На какие только ухищрения не шли поклонницы, чтобы с ним познакомиться или просто оказаться рядом. А он в какой-то момент начал встречаться с той, которая и не знала, кто такой Андрей Малахов. Тогда казалось, что с бизнес-леди он обрел личное счастье, однако через два года они внезапно расстались. Об этой истории стало известно из его книги "Мои любимые блондинки".В прессе ему приписывали романы с актрисой Еленой Кориковой, певицей Анной Седаковой, но ни с одной из них до ЗАГСа он так и не дошел. Его уже записали в вечные холостяки, как вдруг, он объявил о своей свадьбе с издателем Натальей Шкулевой. А потом вся страна выбирала имя для их новорожденного сына.Судьба каждого человека неповторима. Можно ли изменить свою судьбу или она предопределена? Герои программы "Судьба человека" – не только известные артисты и политики, но и простые люди в непростых обстоятельствах.