Певица Алена Апина дала откровенное интервью, которое после выхода на экраны, порвали на цитаты. Есть мнение, что встреча с журналистами – это часть пиар-кампании нового проекта артистки.

Певица Алена Апина далаоткровенное интервью, которое после выхода на экраны, "порвали" на цитаты. Естьмнение, что встреча с журналистами – это часть пиар-кампании нового проектаартистки.Член экспертного совета поразвитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян ознакомился с роликом,на кадрах которого, Алена Апина рассказывает о знакомстве с Владимиром Путиным,вспоминает Аллу Пугачеву и критикует Ольгу Бузову. Общественник полагает, чтоартистка вела себя очень грамотно."Давненько ЕленуЕвгеньевну не было слышно. Оказывается можно сказать, что Бузова скучная, и вото тебе все снова говорят. Какой прекрасный, а главное давно проверенный способвернуться из второго эшелона в топ новостей. Однако и этого оказалось мало. Онаеще и Путина назвала самым ярким эротическим сном для женщин и поведала о том,что он ей снился в каких-то очень смелых образах. Пугачева оказывается ей тожеснится. Похвалила Примадонну. Про брак Аллы Борисовны с Киркоровым тоже незабыла упомянуть. Ну просто пять баллов. В яблочко. Похоже у Апиной намечается какой-тоновый проект, и она решила вот так мощно выстрелить и напомнить о себе. Никогоне забыла. Молодец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, что сегодня, 6марта, в интервью телеканалу "Дождь" Апина рассказала, что Владимир Путиннесколько раз снился ей в "смелых образах". Также артистка отметила, что многиезнакомые женщины признавались ей в том же самом. Апина добавила, что пока несмогла разгадать, к чему снится российский президент.