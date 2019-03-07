Певица Алена Апина дала
откровенное интервью, которое после выхода на экраны, порвали на цитаты. Есть
мнение, что встреча с журналистами – это часть пиар-кампании нового проекта
артистки.
Певица Алена Апина дала
откровенное интервью, которое после выхода на экраны, "порвали" на цитаты. Есть
мнение, что встреча с журналистами – это часть пиар-кампании нового проекта
артистки.
Член экспертного совета по
развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян ознакомился с роликом,
на кадрах которого, Алена Апина рассказывает о знакомстве с Владимиром Путиным,
вспоминает Аллу Пугачеву и критикует Ольгу Бузову. Общественник полагает, что
артистка вела себя очень грамотно.
"Давненько Елену
Евгеньевну не было слышно. Оказывается можно сказать, что Бузова скучная, и вот
о тебе все снова говорят. Какой прекрасный, а главное давно проверенный способ
вернуться из второго эшелона в топ новостей. Однако и этого оказалось мало. Она
еще и Путина назвала самым ярким эротическим сном для женщин и поведала о том,
что он ей снился в каких-то очень смелых образах. Пугачева оказывается ей тоже
снится. Похвалила Примадонну. Про брак Аллы Борисовны с Киркоровым тоже не
забыла упомянуть. Ну просто пять баллов. В яблочко. Похоже у Апиной намечается какой-то
новый проект, и она решила вот так мощно выстрелить и напомнить о себе. Никого
не забыла. Молодец", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".
Напомним, что сегодня, 6
марта, в интервью телеканалу "Дождь" Апина рассказала, что Владимир Путин
несколько раз снился ей в "смелых образах". Также артистка отметила, что многие
знакомые женщины признавались ей в том же самом. Апина добавила, что пока не
смогла разгадать, к чему снится российский президент.