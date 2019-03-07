Цель въезда в страну не соответствовала тому, чем в действительности занимались. Так решил Приморский районный суд Новороссийска в отношении граждан США, которых, как утверждает их адвокат, задержали на территории Краснодарского края. Их приговорили к денежным штрафам, а также к депортации.

"Цель въезда в страну не соответствовала тому, чем в действительности занимались". Так решил Приморский районный суд Новороссийска в отношении граждан США, которых, как утверждает их адвокат, задержали на территории Краснодарского края. Их приговорили к денежным штрафам, а также к депортации. Официальная формулировка из статьи КоАП — "Нарушение правил пребывания в России". А именно: обучение английскому языку без специального разрешения. По версии следствия, готовили школьников к ЕГЭ. И даже снимали ради этого отдельный офис. По сути, нерегламентированный заработок. Вот только тут — нюанс. Сами американцы не просто какие-нибудь туристы или студенты. Дэвид Удо Гаага и Кол Дэвич Бродовский — добровольцы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Или, проще говоря, мормоны.С претензиями в свой адрес они категорически не согласны. И приводят контраргументы. Мол, действовали строго в соответствии с уставом своей конфессии, который ни российскому, ни какому-либо другому законодательству не противоречит."Не миссионеры, а волонтеры", — настаивают сейчас западные медиа, в которых Коул Бродовски и Дэвид Гаага сегодня едва ли не главные герои."Задержаны из-за напряженности между Москвой и Вашингтоном", — утверждает британская The Independent."Молитесь за нашего сына", — пишет в социальных сетях отец одного из них."Они сейчас сидят. Задержаны не пойми за что. Они просто в игры играли какие-то, общались. Людям обычно интересно общаться с иностранными, правильно, с людьми? С людьми, которые из других стран. Вот и в этом нет ничего плохого. Они зашли в церковь и забрали их просто так. На основании того, что они учат людей языку. Но это не правда. Никто там не учит ничему", — заявляет прихожанка Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Алиса Геворгян.Один из молодых людей на территории России живет уже почти два года. Второй приехал в январе 2019 года. Оба пересекали границу по гуманитарной визе. А в качестве цели визита называли "религиозные дела", поскольку принадлежат к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней — одной из самых крупных ветвей мормонизма в мире."Приглашены были для занятий религиозной деятельностью, а именно для работы в местных организациях, помощи верующим, служению. Они здесь находились в качестве волонтеров. Вот, собственно, этим они и занимались", — добавляет представитель Религиозной Ассоциации Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в России Юрий Кожокин.И это не запрещено. Миссии мормонов в целом и Церкви Иисуса Христа Святых последних дней абсолютно легально присутствуют на российской территории как зарегистрированные организации. Именно поэтому вопросов к религиозных делам, по которым приехали в страну двое граждан США, в момент пересечения границы не было никаких."Одна из обычных практик — это и миссионерская практика, и практика привлечения людей в члены церкви, и, кроме того, обычно практика общения членов церкви с обществом — это изучение разного рода языков.", — считает религиовед Роман Лункин.К преподаванию английского языка теми самым волонтерами у правоохранителей вопросы и возникли. При задержании они, правда, утверждали: никого ничему не учат. Просто общаются на английском.- Цель прибытия на территорию Российской Федерации?- Я всего лишь волонтер. Мы просто общаемся на английском. Это все. Мы никого ничему не учим, — заявили мормоны при задержании.Но вот в интервью, которое волонтеры давали еще за месяц до задержания краснодарским журналистам."Каждую пятницу на два часа собираемся с жителями Новороссийска учить английский у нас в офисе. Для этого играем в "Крокодила", когда нужно угадать слово на английском и перевести его на русский, и другие забавные игры по типу шоу "Своя игра", — рассказывали волонтеры."Они там вышли на местных репетиторов английского языка. Пришли и сказали им: мы носители английского языка, давайте мы вам чем-нибудь поможем. И репетиторы их использовали в качестве носителей языка для улучшений разговорных навыков, в частности, написания эссе для подготовки к ЕГЭ", — поясняет корреспондент газеты "Комсомольская правда" в Краснодаре Андрей Горелов.Занятия были бесплатными. Выглядели, как дружеские посиделки в помещении, которое арендует религиозная организация. Участвовали и взрослые, и подростки, которые получали возможность подучить язык, а заодно получить новые знания."Есть мормоны, которые специально изучают иностранный язык, когда едут в другие государства, есть те, которые не изучают. Но в общем они очень часто приезжают под видом какой-то такой помощи, действительно обучения английскому языку, когда одновременно они проповедуют", — добавляет религиовед, историк религий Юрий Табак.Как утверждают правоохранители, при задержании у волонтеров обнаружили нечто похожее на картотеку. Личные данные и даже фотографии жителей Новороссийска, с которыми представители мормонской церкви общались во время своей миссии. А еще записи бесед, которые они вели. С какой целью? Это только предстоит установить.Но решение о депортации граждан США Краснодарский краевой суд 7 марта оставил в силе.