Полиция Шотландии заявила, что в пакете, обнаруженном накануне в Университете Глазго, действительно находилось взрывное устройство. Сообщения о подозрительных посылках приходят со всей Британии. Есть ли между ними связь?
Полиция Шотландии заявила, что в пакете, обнаруженном накануне в Университете Глазго, действительно находилось взрывное устройство. Сообщения о подозрительных посылках приходят со всей Британии. Есть ли между ними связь?
Полиция в Глазго была вынуждена взорвать подозрительный пакет, который был обнаружен в почтовом отделении местного университета. Спецслужбы заподозрили, что внутри посылки находилось взрывное устройство. Из соседних зданий всех тут же эвакуировали.
- Нам только что сообщили, что почти все здания нашего университета закрыты из-за угрозы взрыва.
У полиции был повод понервничать. Накануне пакеты со взрывчатой смесью были обнаружены в Лондоне, причем сразу в трех разных местах: на вокзале Ватерлоо, в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити. Они были небольшими. Ничего не подозревавшие сотрудники офиса Хитроу вскрыли доставленный по почте пакет.
Его содержимое загорелось, но при этом никто не пострадал. На двух конвертах стояли штампы почтовой службы Ирландии, и контртеррористическое управление Скотланд-Ярда уже обратилось за помощью к ирландским коллегам.
"Наши эксперты считают, что посылки связаны между собой, так как все пакеты очень похожи. К тому же, на них присутствуют надписи, сделанные от руки, что является для нас очень ценной уликой и поможет значительно продвинуться в расследовании", — сообщил аналитик британской полиции Грэм Веттон.
После этого на полицию посыпались заявления о подозрительных пакетах.
Один нашелся в университете в Колчестере, другой — в отделении Королевского банка Шотландии в Эдинбурге, третий — у стен британского парламента в Вестминстере. Но ни в одном из них взрывчатки не нашли.