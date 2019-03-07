Полиция Шотландии заявила, что в пакете, обнаруженном накануне в Университете Глазго, действительно находилось взрывное устройство. Сообщения о подозрительных посылках приходят со всей Британии. Есть ли между ними связь?

Полиция Шотландии заявила, что в пакете, обнаруженном накануне в Университете Глазго, действительно находилось взрывное устройство. Сообщения о подозрительных посылках приходят со всей Британии. Есть ли между ними связь?Полиция в Глазго была вынуждена взорвать подозрительный пакет, который был обнаружен в почтовом отделении местного университета. Спецслужбы заподозрили, что внутри посылки находилось взрывное устройство. Из соседних зданий всех тут же эвакуировали.- Нам только что сообщили, что почти все здания нашего университета закрыты из-за угрозы взрыва.У полиции был повод понервничать. Накануне пакеты со взрывчатой смесью были обнаружены в Лондоне, причем сразу в трех разных местах: на вокзале Ватерлоо, в аэропортах Хитроу и Лондон-Сити. Они были небольшими. Ничего не подозревавшие сотрудники офиса Хитроу вскрыли доставленный по почте пакет.Его содержимое загорелось, но при этом никто не пострадал. На двух конвертах стояли штампы почтовой службы Ирландии, и контртеррористическое управление Скотланд-Ярда уже обратилось за помощью к ирландским коллегам."Наши эксперты считают, что посылки связаны между собой, так как все пакеты очень похожи. К тому же, на них присутствуют надписи, сделанные от руки, что является для нас очень ценной уликой и поможет значительно продвинуться в расследовании", — сообщил аналитик британской полиции Грэм Веттон.После этого на полицию посыпались заявления о подозрительных пакетах.Один нашелся в университете в Колчестере, другой — в отделении Королевского банка Шотландии в Эдинбурге, третий — у стен британского парламента в Вестминстере. Но ни в одном из них взрывчатки не нашли.