Холдинг Вертолеты России и Министерство обороны РФ согласовали стоимость модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ Ночной охотник. Сейчас цена устраивает всех, поэтому идет обсуждение размеров первой партии. Армия может купить сразу от 6 до 18 боевых машин.

Холдинг "Вертолеты России" и Министерство обороны РФ согласовали стоимость модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник". Сейчас цена устраивает всех, поэтому идет обсуждение размеров первой партии. Армия может купить сразу от 6 до 18 боевых машин, рассказал агентству ТАСС заместитель министра обороны Алексей Криворучко.При этом он отметил, что "Вертолеты России" продолжают работать над улучшением этих боевых машин. Не исключено, что финальная комплектация будет другой.Напомним, в конце февраля 2019 года агентство "Интерфакс" писало, что Минобороны не хочет покупать нового "Ночного охотника": вертолет якобы получился слишком дорогим.По данным из открытых источников, модификация НМ отличается, прежде всего, обновленной бортовой электроникой. Так, над несущим винтом вертолета установили радиолокационную станцию, которая обнаруживает боевую технику на расстоянии до 20 километров. Плюс на "Ночного охотника" установили комплекс бортовой обороны "Витебск". Он предназначен для защиты от зенитных ракет.Кроме того, сейчас проходит испытания электронная система помощи экипажу вертолета МИ-28НМ. Она анализирует данные о целях, которые поступают с радара и оптико-локационной станции, определяет друг это или враг и предлагает оптимальное вооружение для их уничтожения.