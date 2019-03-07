Весенний праздник – прекрасный повод для участковых ещё раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам своего района, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию...

В преддверии 8 марта участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Красносельскому району - Иван Григоренко и Денис Маркин, а также старший участковый уполномоченный ОМВД России по Мещанскому району Сергей Горбулинский поздравили проживающих на административном участке представительниц прекрасной половины человечества с Международным женским днем.Целью данной акции является создание праздничного настроения, укрепление доверительных отношений между полицией и обществом, формирование между сотрудниками и гражданами взаимопонимания в деле обеспечения общественной безопасности.Весенний праздник – прекрасный повод для участковых ещё раз напомнить о себе всем девушкам и женщинам своего района, донести до них не только слова поздравлений, но и важную информацию, которая может обеспечить их безопасность и благополучие.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60