Дмитрий Медведев посоветовал американским дипломатам внимательнее читать учебники по международному праву. Российский премьер прокомментировал недавний совет американского посла властям Люксембурга быть жесткими с Россией.

Дмитрий Медведев посоветовал американским дипломатамвнимательнее читать учебники по международному праву. Российский премьерпрокомментировал недавний совет американского посла властям Люксембурга быть"жесткими" с Россией.Премьер-министр России Дмитрий находится с визитомв Люксембурге. По итогам переговоров с его коллегой Ксавье Беттелем состояласьпресс-конференция, на которой зашла речь и о советах, которые раздают некоторыеамериканские дипломаты."Я не помню, естественно, фамилию клерка, но в любомслучае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простойучебник по международному публичному праву", - приводит слова российского премьера.Медведев подчеркнул, что дипломату следует выучить понятиегосударственного суверенитета. Премьер-министр напомнил, что суверенитет страны– это верховенство государственной власти внутри державы, а независимостьвласти – вне ее, передаетВ преддверии визита Дмитрия американское посольствов Люксембурге напомнило местным властям, что Крым "оккупирован болеекрупным соседним государством". Они потребовали, чтобы Люксембург занял "жесткуюпозицию" в отношении вопроса принадлежности полуострова и оказал давлениена Москву – чтобы она изменила свою политику и, в конце концов, ушла из Крыма.Перед визитом Дмитрия в европейских странах заявляли,что интерес к ситуации с Крымом на Западе угасает. Там осознают, чтовозвращение полуострова в состав России необратимо. В Крыму, в свою очередь,отмечают все возрастающий интерес к Крыму со стороны западных предпринимателей.