Дмитрий Медведев посоветовал американским дипломатам
внимательнее читать учебники по международному праву. Российский премьер
прокомментировал недавний совет американского посла властям Люксембурга быть
жесткими с Россией.
Дмитрий Медведев посоветовал американским дипломатам
внимательнее читать учебники по международному праву. Российский премьер
прокомментировал недавний совет американского посла властям Люксембурга быть
"жесткими" с Россией.
Премьер-министр России Дмитрий находится с визитом
в Люксембурге. По итогам переговоров с его коллегой Ксавье Беттелем состоялась
пресс-конференция, на которой зашла речь и о советах, которые раздают некоторые
американские дипломаты.
"Я не помню, естественно, фамилию клерка, но в любом
случае хочу отметить следующее: такому человеку нужно достать самый простой
учебник по международному публичному праву", - приводит слова российского премьера.
Медведев подчеркнул, что дипломату следует выучить понятие
государственного суверенитета. Премьер-министр напомнил, что суверенитет страны
– это верховенство государственной власти внутри державы, а независимость
власти – вне ее, передает
В преддверии визита Дмитрия американское посольство
в Люксембурге напомнило местным властям, что Крым "оккупирован более
крупным соседним государством". Они потребовали, чтобы Люксембург занял "жесткую
позицию" в отношении вопроса принадлежности полуострова и оказал давление
на Москву – чтобы она изменила свою политику и, в конце концов, ушла из Крыма.
Перед визитом Дмитрия в европейских странах заявляли,
что интерес к ситуации с Крымом на Западе угасает. Там осознают, что
возвращение полуострова в состав России необратимо. В Крыму, в свою очередь,
отмечают все возрастающий интерес к Крыму со стороны западных предпринимателей.