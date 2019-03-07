Характер погоды в праздничные весенние дни в центре Европейской части России будет определять циклон. Он принесёт тёплый весенний воздух из Западной Европы. Повышение температуры будет сопровождаться облачной погодой, осадками, усилением ветра, интенсивным снеготаянием.
Характер погоды в праздничные весенние дни в центре Европейской части России будет определять циклон. Он принесет теплый весенний воздух из Западной Европы. Повышение температуры будет сопровождаться облачной погодой, осадками, усилением ветра, интенсивным снеготаянием, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Москве преобладание облачной погоды, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, температура в пятницу +1…+3°, в субботу и в воскресенье +3…+5°, по ночам столбики термометров опустятся до отметки 0°.
В Санкт-Петербурге – плотные облака, дождь с мокрым снегом, сильный юго-западный ветер. Температура в дневные часы до +5°, по ночам – около 0°.
На Русском Севере тёплый воздух дойдёт до Приполярного Урала, морозы сохраняться только севернее Полярного круга. В Мурманске и Нарьян-Маре -7…-11°, в Архангельске, Сыктывкаре и Вологде около 0°.
В Черноземье будет преимущественно облачно, небольшие дожди пройдут только местами. В Орле, Воронеже и Липецке +2…+5°, в воскресенье местами до +8°.
В Поволжье тёплый воздух придёт в субботу. В Нижнем Новгороде, Пензе и Саратове в пятницу -3…-5°, в субботу и воскресенье +1..+4°.
На Юге, погода будет по-настоящему весенней. В Севастополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи +13..+17°, солнечно.
На Урале небольшие снегопады начнутся в субботу. В Екатеринбурге и Челябинске -3…-6°, в воскресенье 0…+2°, мокрый снег с дождём.
В Западной Сибири сохранится умеренно морозная погода, местами пройдут небольшие снегопады. В Новосибирске, Омске и Красноярске -4…-7°.
На юге Дальнего Востока тепло. Во Владивостоке +7…+10, солнечно. В Хабаровске +3…+6, в субботу пройдёт небольшой дождь.