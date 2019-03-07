Характер погоды в праздничные весенние дни в центре Европейской части России будет определять циклон. Он принесёт тёплый весенний воздух из Западной Европы. Повышение температуры будет сопровождаться облачной погодой, осадками, усилением ветра, интенсивным снеготаянием.

Характер погоды в праздничные весенние дни в центре Европейской части России будет определять циклон. Он принесет теплый весенний воздух из Западной Европы. Повышение температуры будет сопровождаться облачной погодой, осадками, усилением ветра, интенсивным снеготаянием, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве преобладание облачной погоды, пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, температура в пятницу +1…+3°, в субботу и в воскресенье +3…+5°, по ночам столбики термометров опустятся до отметки 0°.В Санкт-Петербурге – плотные облака, дождь с мокрым снегом, сильный юго-западный ветер. Температура в дневные часы до +5°, по ночам – около 0°.На Русском Севере тёплый воздух дойдёт до Приполярного Урала, морозы сохраняться только севернее Полярного круга. В Мурманске и Нарьян-Маре -7…-11°, в Архангельске, Сыктывкаре и Вологде около 0°.В Черноземье будет преимущественно облачно, небольшие дожди пройдут только местами. В Орле, Воронеже и Липецке +2…+5°, в воскресенье местами до +8°.В Поволжье тёплый воздух придёт в субботу. В Нижнем Новгороде, Пензе и Саратове в пятницу -3…-5°, в субботу и воскресенье +1..+4°.На Юге, погода будет по-настоящему весенней. В Севастополе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи +13..+17°, солнечно.На Урале небольшие снегопады начнутся в субботу. В Екатеринбурге и Челябинске -3…-6°, в воскресенье 0…+2°, мокрый снег с дождём.В Западной Сибири сохранится умеренно морозная погода, местами пройдут небольшие снегопады. В Новосибирске, Омске и Красноярске -4…-7°.На юге Дальнего Востока тепло. Во Владивостоке +7…+10, солнечно. В Хабаровске +3…+6, в субботу пройдёт небольшой дождь.