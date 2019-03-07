Лидер группировки Ленинград высмеял мужчин, которые тратят много денег на подарки для женщин. Сатирическое стихотворение появилось на канале Сергея Шнурова в Telegram в среду, 6 марта.

Лидер группировки "Ленинград" высмеял мужчин, которые тратят много денег на подарки для женщин. Сатирическое стихотворение появилось на канале Сергея Шнурова в Telegram в среду, 6 марта.В своем произведении артист сравнивает деньги с "перелетными птахами", которые "мгновенно мигрируют" к женщинам. Мужчины отдают своим избранницам все последние средства, но не получают благодарности. Вместо этого возлюбленные напоминают им, что скоро наступит Международный женский день, а, значит, пора идти на работу и зарабатывать деньги для новых подарков."Как рыцарь, будь в доспехах, / Карманов нет у лат! / Ну все, прощай, успехов, / До следующих зарплат. / Ах, да! Восьмое Марта! / Подарок не забудь / Перевести на карту. / Целую, милый, будь!", – передает строчки произведения .Чуть позднее Сергей Шнуров разместил фотографию, на которой можно увидеть надпись "8 март", выложенную бумажными купюрами разного номинала, сообщает агентство . Многие пользователи с иронией отметили, что музыканту, скорее всего, не хватило денег, чтобы сделать букву "А" на конце слова.Напомним, несколько дней назад лидер группировки "Ленинград" создал канал в Telegram. Артист отметил, что ему пришлось поменять платформу, потому что в Instagrаm его записи стали блокировать. "Буду переезжать потихоньку в Телеграмм "Шнуровик", – обратился к своим поклонникам музыкант.Известно, что является активным пользователем социальных сетей. Так, в Instagram он часто вступает в полемику со своими критиками – журналисткой Ксенией Собчак и депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Кроме того, в микроблоге звезда публикует сатирические стихотворения на злободневные темы, поясняет .