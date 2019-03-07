Майклу Джексону нет покоя и после смерти. Двое взрослых женатых мужчин утверждают, что, будучи с детьми, вступали с артистом в сексуальные контакты. Такая горячая тема, разумеется, не могла пройти мимо любителей клубнички. Документальный фильм Покидая Неверленд посвящен именно совращению поп-королем малышей. Первый канал покажет его, что называется, без купюо.

Майклу Джексону нет покоя и после смерти. Двое взрослых женатых мужчин утверждают, что, будучи с детьми, вступали с артистом в сексуальные контакты. Такая горячая тема, разумеется, не могла пройти мимо любителей клубнички. Документальный фильм "Покидая Неверленд" посвящен именно совращению поп-королем малышей. Первый канал покажет его, что называется, без купюо.В картине показаны события из жизни 10-летнего Джеймса Сейфчака и 7-летнего Уэйда Робсона, которые случились с ними в то время, когда они были друзьями Майкла Джексона. Сегодня им уже 37 и 41 год, у них есть свои дети, но непонятно зачем они вдруг решили рассказать всему миру, как Джексон их якобы сношал.Сейфчак и Робсон уверяют, что были частыми гостями на ранчо Майкла Джексона "Неверленд". Оба говорят, что то было место, где исполнялись детские мечты – нескончаемые игры, развлечения, экзотические животные и сладости. Вскоре эти визиты стали захватывать и ночевки, при этом Джексон спал в спальне со своими юными гостями, отдельно от их родителей. Сексуальные контакты начались именно во время этих поначалу казавшихся невинными ночевок.В 1990-х, когда другие обвиняли в сексуальном насилии, певец призвал Сейфчака и Робсона выступить в его защиту, что они и делали, категорически и публично отрицая, что Джексон вел себя с ними неподобающим образом.Что же сподвигло их на чудовищные откровения сегодня? Они говорят, что, наблюдая за тем, как росли их дети, "чувствовали растущую в душе бурю эмоций", внезапно обнаружив, что спустя десятилетия вынуждены переживать отзвуки сексуального насилия, которому подвергались в детстве. Пребывая в эмоциональном кризисе, оба в итоге нашли выход в том, чтобы рассказать правду.Но такая уж это правда? Семья покойного она уверяет, что все – ложь от первого до последнего слова. И подала в суд на создателей и героев фильма. Но многие теле– и радиокомпании мира стала снимать из эфира песни и клипы Майкла Джексон. Российским фанатам предстоит сделать свои выводы из фильма, права на ночной показ которого 15 и 16 марта купил Первый канал.