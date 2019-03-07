Президент Украины Петр Порошенко ближе к выборам делает все более грозные заявления в адрес Москвы. В ходе заседания Совета нацбезопасности лидер Незалежной заявил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории России.
Президент Украины Петр Порошенко ближе к выборам делает все более грозные заявления в адрес Москвы. В ходе заседания Совета нацбезопасности лидер Незалежной заявил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории России.
Порошенко обвинил Кремль в блокировании Будапештского
меморандума. Документом Украина отказывается от ядерного оружия, взамен США,
Россия и Великобритания гарантируют территориальную целостность Незалежной.
Украинский лидер заявил о необходимости создания современных
и эффективных систем защиты. Прежде всего, отметил Порошенко, речь идет о мощных
ракетных комплексах.
В создании ракет украинская оборонная промышленность за
последние годы достигла больших успехов, заявил он. В качестве примера
Порошенко напомнил о системе залпового огня "Ольха" и разрабатываемых
крылатых ракетах "Нептун". Новые украинские ракеты станут главной
угрозой для России, громогласно объявил лидер Незалежной.
В вооруженный конфликт с Москвой надеется втянуть
двух членов НАТО – Польшу и Литву. По мнению экспертов, все началось с создания
совместной украинско-польско-литовской "бригады имени Великого Гетьмана
Константина Острожского".
По мере приближения выборов президента Украина – 2019
ужесточает риторику в адрес России. По данным соцопросов, лидер
Незалежной не проходит во второй тур голосования и надеется за счет жесткой
антироссийской риторики набрать дополнительных очков.