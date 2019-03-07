Президент Украины Петр Порошенко ближе к выборам делает все более грозные заявления в адрес Москвы. В ходе заседания Совета нацбезопасности лидер Незалежной заявил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории России.

Президент Украины Петр Порошенко ближе к выборам делает все более грозные заявления в адрес Москвы. В ходе заседания Совета нацбезопасности лидер Незалежной заявил о создании мощных ракетных комплексов, способных поразить цели на территории России.Порошенко обвинил Кремль в блокировании Будапештскогомеморандума. Документом Украина отказывается от ядерного оружия, взамен США,Россия и Великобритания гарантируют территориальную целостность Незалежной.Украинский лидер заявил о необходимости создания современныхи эффективных систем защиты. Прежде всего, отметил Порошенко, речь идет о мощныхракетных комплексах.В создании ракет украинская оборонная промышленность запоследние годы достигла больших успехов, заявил он. В качестве примераПорошенко напомнил о системе залпового огня "Ольха" и разрабатываемыхкрылатых ракетах "Нептун". Новые украинские ракеты станут главнойугрозой для России, громогласно объявил лидер Незалежной.В вооруженный конфликт с Москвой надеется втянутьдвух членов НАТО – Польшу и Литву. По мнению экспертов, все началось с созданиясовместной украинско-польско-литовской "бригады имени Великого ГетьманаКонстантина Острожского".По мере приближения выборов президента Украина – 2019ужесточает риторику в адрес России. По данным соцопросов, лидерНезалежной не проходит во второй тур голосования и надеется за счет жесткойантироссийской риторики набрать дополнительных очков.