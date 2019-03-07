Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный
шоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы
Пугачевой, пока побеждает дочь Лиза.
Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный
шоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы
Пугачевой, пока побеждает дочь Лиза.
Дети Максима Галкина и Примадонны пользуются даже большей
популярностью, чем их родители. Ролики с участием двухлетних Лизы и Гарика
набирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.
На сей раз шоумен и пародист Максим Галкин похвастался
спортивными достижениями малышей. Юморист опубликовал очередное видео в Stories.
Лизу и Гарика сняли, когда они занимались гимнастикой, передает