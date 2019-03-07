Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известный шоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и Аллы Пугачевой, пока побеждает дочь Лиза.

Видео домашних занятий физкультурой выложил в Instagram известныйшоумен Максим Галкин. В соревнованиях, которые устраивают дети юмориста и АллыПугачевой, пока побеждает дочь Лиза.Дети Максима Галкина и Примадонны пользуются даже большейпопулярностью, чем их родители. Ролики с участием двухлетних Лизы и Гариканабирают по несколько миллионов просмотров и тысячи комментариев.На сей раз шоумен и пародист Максим Галкин похвасталсяспортивными достижениями малышей. Юморист опубликовал очередное видео в Stories.Лизу и Гарика сняли, когда они занимались гимнастикой, передает