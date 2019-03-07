Операция по увеличению пениса стала фатальной для алмазного миллиардера. Эхуд Ланиадо скончался от сердечного приступа.

Операция по увеличению пениса стала фатальной для "алмазногомиллиардера". Эхуд Ланиадо скончался от сердечного приступа.65-летний Ланиадо – один из крупнейших игроков на мировомрынке бриллиантов – скончался на операционном столе в элитной парижскойклинике. Сердечный приступ случился в тот момент, когда в детородный органвводилось вещество, которое должно было увеличить мужское достоинствомиллиардера.Как рассказал один из друзей предпринимателя, всегдапомнил о своем невысоком росте и был крайне сосредоточен на своей внешности. Онлюбил проводить время за вином с моделями и знаменитостями в своем доме в пригородеБель-Эйр. Ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако – недвижимостьоценивалась в 30 миллионов фунтов стерлингов.Информацию о кончине "алмазного миллиардера"подтвердила британскому изданию The Sunкомпания Omega Diamonds, базирующаяся в бельгийском Антверпене. "Мы сбольшой грустью подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арьескончался", – сообщили в пресс-службе.Миллиардера и торговца бриллиантами Эхуда считалиодним из крупнейших международных экспертов по оценке необработанных алмазов. Онначал свою карьеру в возрасте 20 лет с торговли драгоценными камнями вЦентрально-Африканской Республике. Позже основал компанию Omega Diamonds. В2015 году Ланиадо продал самый дорогой в мире бриллиант "Голубая лунаЖозефины" бизнесмену из Гонконга – за рекордные 48,5 миллиона долларов.