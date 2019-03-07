Операция по увеличению пениса стала фатальной для алмазного
миллиардера. Эхуд Ланиадо скончался от сердечного приступа.
Операция по увеличению пениса стала фатальной для "алмазного
миллиардера". Эхуд Ланиадо скончался от сердечного приступа.
65-летний Ланиадо – один из крупнейших игроков на мировом
рынке бриллиантов – скончался на операционном столе в элитной парижской
клинике. Сердечный приступ случился в тот момент, когда в детородный орган
вводилось вещество, которое должно было увеличить мужское достоинство
миллиардера.
Как рассказал один из друзей предпринимателя, всегда
помнил о своем невысоком росте и был крайне сосредоточен на своей внешности. Он
любил проводить время за вином с моделями и знаменитостями в своем доме в пригороде
Бель-Эйр. Ему принадлежал самый дорогой пентхаус в Монако – недвижимость
оценивалась в 30 миллионов фунтов стерлингов.
Информацию о кончине "алмазного миллиардера"
подтвердила британскому изданию The Sun
компания Omega Diamonds, базирующаяся в бельгийском Антверпене. "Мы с
большой грустью подтверждаем, что наш основатель Эхуд Арье
скончался", – сообщили в пресс-службе.
Миллиардера и торговца бриллиантами Эхуда считали
одним из крупнейших международных экспертов по оценке необработанных алмазов. Он
начал свою карьеру в возрасте 20 лет с торговли драгоценными камнями в
Центрально-Африканской Республике. Позже основал компанию Omega Diamonds. В
2015 году Ланиадо продал самый дорогой в мире бриллиант "Голубая луна
Жозефины" бизнесмену из Гонконга – за рекордные 48,5 миллиона долларов.