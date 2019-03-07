Политический ландшафт на Украине перед президентскими
выборами может серьезно измениться. Против шоумена Владимира Зеленского завели
уголовное дело.
Политический ландшафт на Украине перед президентскими
выборами может серьезно измениться. Против шоумена Владимира Зеленского завели
уголовное дело.
Об уголовном преследовании сообщил сам артист. Он утверждает,
что дело против него завели за отмывание денег в возглавляемой им телестудии "Квартал
95".
"Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала,
отмывание каких-то денег. Я думаю, в ближайшее время появится уголовное дело
против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил
человека", – написал артист у себя в соцсетях.
Комментариев от украинских властей по поводу уголовного дела
в отношении Владимира Зеленского пока нет. Но, если эта информация
соответствует действительности, то ситуация перед президентскими выборами может кардинально измениться.
В случае задержания артиста или исключения его из списка кандидатов,
лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр
Порошенко гарантированно проходят во второй тур. Они сейчас занимают второе и
третье место в предвыборном рейтинге популярности.
Не исключено, что , распространивший информацию о своем
преследовании со стороны властей, решил таким образом поднять себе рейтинг, чтобы
выиграть выборы в первом туре. Его популярность колеблется сейчас в пределах
28-32%.
Ранее стало известно, что в офисе партии Владимира
"Слуга народа" Служба безопасности Украины установила прослушку,
которую обнаружили соратники шоумена. Не исключено, что в материалах уголовного
дела против артиста будут фигурировать
данные, полученные силовиками в процессе наблюдения за офисом Зеленского.