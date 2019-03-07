Политический ландшафт на Украине перед президентскими выборами может серьезно измениться. Против шоумена Владимира Зеленского завели уголовное дело.

Политический ландшафт на Украине перед президентскимивыборами может серьезно измениться. Против шоумена Владимира Зеленского завелиуголовное дело.Об уголовном преследовании сообщил сам артист. Он утверждает,что дело против него завели за отмывание денег в возглавляемой им телестудии "Квартал95"."Регистрируют уголовное дело против меня, против квартала,отмывание каких-то денег. Я думаю, в ближайшее время появится уголовное делопротив меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбилчеловека", – написал артист у себя в соцсетях.Комментариев от украинских властей по поводу уголовного делав отношении Владимира Зеленского пока нет. Но, если эта информациясоответствует действительности, то ситуация перед президентскими выборами может кардинально измениться.В случае задержания артиста или исключения его из списка кандидатов,лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и действующий глава государства ПетрПорошенко гарантированно проходят во второй тур. Они сейчас занимают второе итретье место в предвыборном рейтинге популярности.Не исключено, что , распространивший информацию о своемпреследовании со стороны властей, решил таким образом поднять себе рейтинг, чтобывыиграть выборы в первом туре. Его популярность колеблется сейчас в пределах28-32%.Ранее стало известно, что в офисе партии Владимира"Слуга народа" Служба безопасности Украины установила прослушку,которую обнаружили соратники шоумена. Не исключено, что в материалах уголовногодела против артиста будут фигурироватьданные, полученные силовиками в процессе наблюдения за офисом Зеленского.