За год аренды он будет платить более 522 тысяч рублей

За год аренды он будет платить более 522 тысяч рублейВладимирская администрация нашла арендатора для дома-памятника на улице Гагарина, 2. Им стала компания «А-Мега», зарегистрированная по этому же адресу. За год аренды она будет платить более 522 тысяч рублей.Аукцион на право заключения договора аренды на дом-памятник в центре Владимира прошёл 5 марта. На конкурс заявилось 2 участника. Начальная сумма аренды 974,2 метров составляла чуть больше 475 тысяч рублей. ООО «А-Мега» предложила 522 718 рублей и 23 копейки.Срок аренды, на который сдаётся дом составляет 25 лет. При этом собственник обязан провести капремонт до конца 2020 года. В прошлом году мэрия 2 раза пыталась пристроить исторический памятник. В первый раз никто не стал заявляться на торги, а во второй конкурс выиграла компания «Альфа Престиж». Однако с ней, по неизвестным причинам, контракт заключать не стали.