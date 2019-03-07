Приехавший в Северную столицу на заработки 24-летний уроженец Саратовской области попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после ДТП, виновником которого он сам и стал. Авария попала в объектив камеры наблюдения.

Приехавший в Северную столицу на заработки 24-летний уроженец Саратовской области попал в больницу в крайне тяжелом состоянии после ДТП, виновником которого он сам и стал. Авария попала в объектив камеры наблюдения.Под колеса BMW 523 молодой человек угодил около 22:45 в минувшую среду, 6 марта, когда попытался пересечь Митрофаньевское шоссе. Отсутствие перехода ничуть не смутило рабочего, который нес на плече доски, как и то, что движение в этот час было оживленным. Водитель одной машины успел перестроиться, дабы избежать столкновения, но его место тут же заняла легковушка — она-то и сбила самонадеянного пешехода.Удар был такой силы, что молодого человека отбросило почти на 10 метров вперед, а его доски разлетелись по дороге. Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.