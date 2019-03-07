Один человек убит и восемь ранены в массовой драке заключенных в афинской тюрьме строгого режима Коридаллос. Это произошло в психиатрическом отделении пенитенциарного учреждения.

Один человек убит и восемь ранены в массовой драке заключенных в афинской тюрьме строгого режима "Коридаллос". Это произошло в психиатрическом отделении пенитенциарного учреждения.Погибший скончался в результате множественных ранений, нанесенных ему острыми предметами, передает РИА Новости. Раненых увезли на машинах скорой помощи, об их состоянии не сообщается.Причина драки неизвестна, по данным греческого издания "Нафтемпорики", в ней, возможно, участвовали грузины. По сообщению электронной версии греческого еженедельника "Прото Тема", конфликт в тюрьме вспыхнул между албанцами, греками, грузинами и армянами. Сообщается, что убитый — грек. По информации издания, ранены семь человек, один из них находится в коме."Коридаллос" — крупнейшее исправительное заведение Греции. Правозащитные организации ранее не раз выражали обеспокоенность условиями содержания там заключенных и бесчеловечным обращением с ними.В мае 2015 года в ходе межэтнической потасовки в "Коридаллос" двое заключенных погибли и еще более 20 получили ранения. В этой же тюрьме содержали и гражданина России Евгения Калинина, арестованного в Греции по запросу Украины 28 февраля. Калинин освобожден и ранее сегодня прилетел в Москву вместе со своей семьей.