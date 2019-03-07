Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 8 марта, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва в армию. Одобренные поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение и получить высшее или средне-специальное образование.
Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 8 марта, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва в армию. Одобренные поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение и получить высшее или средне-специальное образование.
Поправки вносятся в закон о "Воинской обязанности и
военной службе". В соответствии с документом, молодым людям, которые
достигли призывного возраста еще в школе, дается отсрочка для
обучения в вузах и средне-специальных учебных заведениях.
Кроме того, парламентарии предложили дать отсрочку тем
студентам, которые продолжают образование в магистратуре, как и у их сверстников,
кому исполнилось 18 лет уже после окончания школы.
Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект закона
исправляет несправедливость, при которой воспользовавшиеся первой отсрочкой еще
в школе молодые люди не могут получить ее для продолжения обучения в
магистратуре. "Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение вне
зависимости от даты достижения ими призывного возраста", – сказал председатель
нижней палаты.
При подготовке документа законодатели внесли в него поправку,
дающую право на отсрочку тем, кто учится на подготовительных отделениях. Таким
образом, отметил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, молодые люди, обучающиеся по программам высшего
образования, могут воспользоваться четырьмя отсрочками.
Первая – в школе, вторая – на подготовительном отделении,
третья – во время обучения на бакалавриате или в специалитете, четвертая – при
учебе в магистратуре. "Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важный
для нашей молодежи", – сказал депутат.