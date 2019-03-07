Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 8 марта, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва в армию. Одобренные поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение и получить высшее или средне-специальное образование.

Нижняя палата на пленарном заседании в четверг, 8 марта, приняла во втором чтении законопроект, уточняющий основания для отсрочки от призыва в армию. Одобренные поправки позволят молодым людям пройти непрерывное обучение и получить высшее или средне-специальное образование.Поправки вносятся в закон о "Воинской обязанности ивоенной службе". В соответствии с документом, молодым людям, которыедостигли призывного возраста еще в школе, дается отсрочка дляобучения в вузах и средне-специальных учебных заведениях.Кроме того, парламентарии предложили дать отсрочку темстудентам, которые продолжают образование в магистратуре, как и у их сверстников,кому исполнилось 18 лет уже после окончания школы.Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, проект законаисправляет несправедливость, при которой воспользовавшиеся первой отсрочкой ещев школе молодые люди не могут получить ее для продолжения обучения вмагистратуре. "Поправки позволяют молодым людям пройти непрерывное обучение внезависимости от даты достижения ими призывного возраста", – сказал председательнижней палаты.При подготовке документа законодатели внесли в него поправку,дающую право на отсрочку тем, кто учится на подготовительных отделениях. Такимобразом, отметил первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов, молодые люди, обучающиеся по программам высшегообразования, могут воспользоваться четырьмя отсрочками.Первая – в школе, вторая – на подготовительном отделении,третья – во время обучения на бакалавриате или в специалитете, четвертая – приучебе в магистратуре. "Мы считаем, этот законопроект очень нужный и важныйдля нашей молодежи", – сказал депутат.