Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство о противодействии недостоверным новостям и штрафах за оскорбление государственных символов. Санкции за нарушения составят до 1,5 миллиона рублей штрафа.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении поправки в законодательство о противодействии недостоверным новостям и штрафах за оскорбление государственных символов. Санкции за нарушения составят до 1,5 миллиона рублей штрафа.Нормативно-правовой акт дает определение понятию"фейковая новость" – это информация, распространяемая под видомдостоверных сведений. Обязательный признак– создание угрозы для безопасностиграждан и объектов инфраструктуры, включая транспортную и социальную.В случае обнаружения фейковой новости, генеральный прокуроробращается в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, направляет уведомлениесредству массовой информации о необходимости удаления недостоверных сведений. Вслучае неисполнения страница с сомнительным контентом будет блокироваться.Штраф за распространение такой информации составит дляграждан от 30 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до 200 тысяч. Аорганизациям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Денежные санкции за повторное нарушение -в несколько раз выше.Если недостоверная информация привела к смерти человека,нарушению общественного порядка и прекращению функционирования объектовинфраструктуры, то штраф для организации может составить до 1,5 миллионарублей. Для физических и должностных лиц – до 400 и 900 тысяч соответственно.Кроме того, законодатели окончательно одобрили законопроекто борьбе с оскорблением государственных символов. Если действия не содержатуголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит штраф до100 тысяч рублей.При повторном нарушении санкция увеличивается до 200 тысячрублей, также может применяться административный арест до 15 суток.Максимальный штраф может составить до 300 тысяч рублей.Ранее первый зампред думского комитета по информационнойполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, чтонедостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей. Подобныесообщения не имеют никакого отношения к реальному положению вещей, подчеркнул законодатель.