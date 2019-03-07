Двух американских мормонов готовят к выдворению из России за незаконную преподавательскую деятельность в Новороссийске. Также они обязаны выплатить штраф. Их защита уже обжаловала решение в суде.

Двух американских мормонов готовят к выдворению из России за незаконную преподавательскую деятельность в Новороссийске.Как сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах Краснодарского края, сейчас граждане США находятся в городе Гулькевичи в спецприемнике для содержания лиц, подвергнутых административному аресту.В аппарате суда подтвердили, что дело в отношении Бродовского Коле Дэвича и Гааги Дэвида Удо было рассмотрено 2 марта. Они прибыли в Россию в качестве волонтеров Религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней". У американцев не было права на преподавательскую деятельность. Однако их показания были опровергнуты свидетелями. Мормонов обязали выплатить штраф и покинуть Россию.При этом защита американцев уже обжаловала решение в краевом суде. Жалоба будет рассмотрела сегодня.