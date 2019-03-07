Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин приговорен судом к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460 миллионов 800 тысяч рублей. Он обвинялся в соучастии в похищении человека и получении взятки. Вердикт вынес Нижегородский районный суд.

Экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин приговорен судом к 10 годам лишения свободы и штрафу в 460 миллионов 800 тысяч рублей. Он обвинялся в соучастии в похищении человека и получении взятки. Вердикт вынес Нижегородский районный суд.Назначенный судом штраф составляет 15-кратный размер взятки, сообщает ТАСС. Защита Сорокина намерена подать апелляцию на приговор, заявил один из адвокатов экс-чиновника Дмитрий Кравченко. Прокурор просил назначить Сорокину 12 лет лишения свободы.Олега Сорокина задержали в декабре 2017 года. Ему были предъявлены обвинения по части 6 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), по пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 ("Превышении должностных полномочий") и по пунктам "а", "в", "г" части 2 статьи 126 Уголовного кодекса России ("Соучастии в похищении человека").В марте 2018 года был лишен полномочий депутата Законодательного собрания Нижегородской области. С 2005 по 2010 годы Сорокин был депутатом гордумы Нижнего Новгорода, а затем до 2015 года — мэром города.