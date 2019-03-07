07.03.2019

2019-03-07 13:15:57

Есть жертвы: в Алтайском крае произошел взрыв газа

Взрыв газа в жилом доме в Алтайском крае и последовавший за ним пожар унесли жизни двух человек. ЧП произошло в поселке Малиновский Завьяловского района.



По предварительным данным, причиной трагедии явилось воспламенение газовоздушной смеси при нарушении правил эксплуатации. Сейчас на месте пожара работают эксперты, передает телеканал "".