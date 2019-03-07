Водитель грузовика сбил женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Пострадавшая была доставлена в больницу, где у нее диагностировали травму головы. Момент дорожно-транспортного происшествия попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Камера наблюдения запечатлела момент аварии с участием пешехода, произошедшей в минувшую среду, 6 марта, на пересечении улиц Чкалова и Чапаева в городе Дзержинске.На записи видно, что пострадавшая, пересекавшая проезжую часть по "зебре", заметила опасность и ускорилась, попытавшись отбежать в сторону, однако водитель фуры все же "догнал" и сбил ее.Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся за рулем грузовика, побеседовал с пешеходом, после чего скрылся с места ДТП.Пострадавшая была доставлена в лечебное учреждение, где у нее диагностировали травму головы, а сотрудники полиции уже установили личности водителя.