Компания Google откроет разработчикам новый способ заработка на играх для Android, а пользователям — даст возможность прокачиваться, не тратя на это деньги. Одним из первых продуктов инструмента Rewarded Products (Продукты с вознаграждением) станет видео: геймеры смогут просматривать рекламные ролики в обмен на внутриигровую валюту, виртуальные товары и другие бонусы.

Компания Google откроет разработчикам новый способ заработка на играх для Android, а пользователям — даст возможность "прокачиваться", не тратя на это деньги. Одним из первых продуктов инструмента Rewarded Products ("Продукты с вознаграждением") станет видео: геймеры смогут просматривать рекламные ролики в обмен на внутриигровую валюту, виртуальные товары и другие бонусы.Жизнеспособность нового инструмента будет зависеть от реакции пользователей: некоторым вряд ли понравится, что видео прерывает игровой процесс между уровнями, разворачиваясь на весь экран. Однако в отличие от условно-бесплатных приложений, в которых обязательный просмотр рекламы — единственное условие, чтобы сыграть, Rewarded Products позволяет в любой момент отказаться от рекламы и оформить платную подписку.В поисковике рассчитывают, что многие геймеры выберут второй вариант, а это поспособствует росту доходов Google Play, пишет TechCrunch. Именно за счет подписок App Store для iOS-устройств почти вдвое прибыльнее, чем магазин Google, хотя число загрузок приложений в нем меньше.Rewarded Products доступен разработчикам в качестве открытой бета-версии из Play Console. Инструмент может быть легко добавлен в любое Android-приложение посредством библиотеки Google Play Billing Library или AIDL-интерфейса с использованием нескольких дополнительных обращений к API, сказали в Google. SDK не требуется.