Полузащитник французского Монако и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата. Однако по его признанию, сам он уже освоился в составе монегасков.

Полузащитник французского "Монако" и сборной России Александр Головин признался, что футболист из России рискует при переходе в клуб европейского чемпионата. Однако по его признанию, сам он уже освоился в составе монегасков."Для русского футболиста переход в Европу – большой риск. В Европе и России разные чемпионаты, иные уровни, — приводит слова Головина Чемпионат.Com. – Если есть мечта играть в Европе, то нужно идти, но с другой стороны это сложно – требуется время на адаптацию, изучение языка… Это не так просто"."Я уже сыгрался с партнерами по команде, время на адаптацию уже прошло, и я уже чувствую, что нахожусь здесь давно. Все хорошо. У меня не возникало мыслей покинуть "Монако" зимой, сейчас все мысли только о клубе и работе здесь. Чувствую себя хорошо везде в атаке – как в центре, так и на флангах – разницы особой нет. Главное — приносить пользу команде и находиться на поле".Напомним, что Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, когда покинул московский ЦСКА. После 27 туров чемпионата Франции в активе "Монако" 26 очков. Подопечные Леонарду Жардима располагаются на 16 месте.