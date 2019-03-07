Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за распространение материалов, которые оскорбляют государство и общество

Госдума приняла в третьем чтении закон об административной ответственности за распространение материалов, которые оскорбляют государство и общество.Как уточняет РИА Новости, закон вводит за неуважительные публикации штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, повторное нарушение повлечет наложение штрафа в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.Если действия совершены лицом, которое ранее подвергалось административному наказанию за такое правонарушение более двух раз, это будет наказываться штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или арестом на срок до 15 суток.На заседании депутаты также приняли законы о блокировке в сети материалов, оскорбляющих государство и общество, и о блокировке фейковых новостей.