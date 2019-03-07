В Греции освобожден россиянин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины. Прокурор пришел к выводу, что он был задержан незаконно, так как на него было международного ордера.

В Греции освобожден россиянин Евгений Калинин, который был задержан по запросу Украины.Адвокат Яннис Рахиотис рассказал РИА Новости, что греческий прокурор пришел к выводу, что Калинин был арестован и помещен в тюрьму по ошибке, так как на него не было международного ордера.Калинин уже прилетел в Москву вместе со своей семьей, которая приехала в Грецию поддержать его. Его провожали российские дипломаты.В 2011-2013 годах Евгений Калинин возглавлял нефтеперерабатывающий завод в Одессе. На Украине его обвиняют в неуплате налогов. Также его включили в список скандального сайта "Миротворец". 28 февраля по запросу Киева он был задержан в Греции и отправлен в тюрьму Коридаллос.Калинин заявил, что стал жертвой политического заказа. Он опасался, что в случае экстрадиции его могут убить на Украине. Генпрокурор России Юрий Чайка провел в Афинах переговоры с министром юстиции, транспарентности и прав человека Греции Михалисом Калогиру. Тот пообещал "самым внимательным образом рассмотреть" дело Калинина.