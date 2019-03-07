На проходящих в Красноярске зимних студенческих играх разыграны медали в фигурном катании. Победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Маттео Риццо. У российского фигуриста Максима Ковтуна серебряная награда.

На проходящих в Красноярске зимних студенческих играх разыграны медали в фигурном катании. Победителем в мужском одиночном разряде стал итальянец Маттео Риццо. У российского фигуриста Максима Ковтуна серебряная награда.Маттео Риццо набрал в по итогам короткой и произвольной программ 273,54 балла, что принесло ему золото Универсиады. Второй результат 259,49 у Максима Ковтуна. Грузин Морис Морис Квителашвили с суммой 258,02 оказался третьем. Четвертое и пятое места у россиян Александра Самарина и Андрея Лазукина.Сборная России занимает первое место в общекомандном зачете. В активе нашей команды 71 медаль — 23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые. Наши спортсмены повторили свой же рекорд по количеству наград, установленный два года назад на Универсиаде в Алма-Ате.