Вратарь итальянского футбольного клуба Ливорно Лука Маццони рискует надолго остаться вне футбола. Игрок провалил допинг-тест после матча второго дивизиона Италии – Серии В, против Лечче (2:3), который состоялся 17 февраля.

Вратарь итальянского футбольного клуба "Ливорно" Лука Маццони рискует надолго остаться вне футбола. Игрок провалил допинг-тест после матча второго дивизиона Италии – Серии "В", против "Лечче" (2:3), который состоялся 17 февраля.В крови футболиста был выявлен метаболит кокаина – бензоилэкгонин, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио. Маццони уже получил отстранение от футбола на время проведения расследования.Отметим, что летом 2019 года контракт между футболистом и клубом истекает. В текущем сезоне он сыграл в 20 встречах Серии "В", пропустив 25 голов. "Ливорно" с 26 очками занимает в турнирной таблице 14 строчку после 25 туров.