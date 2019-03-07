После бурной вечеринки в больнице с подозрением на потерю памяти оказалась жена Гогена Солнцева - 63-летняя Екатерина Терешкович. Вспомнит ли она своего мужа и дочь, когда придет в себя?

После бурной вечеринки в больнице с подозрением на потерю памяти оказалась жена Гогена Солнцева — 63-летняя Екатерина Терешкович. Вспомнит ли она своего мужа и дочь, когда придет в себя?Еще недавно вся страна наблюдала за примирением в семье Гогена Солнцева и его 63-летней жены после грандиозного скандала. Екатерина Терешкович признала свои ошибки и попросила на всю страну прощения у дочери Полины за драку. Тогда же Гоген и Катя обратились за помощью к квалифицированному психологу. Но не прошло и месяца, как идиллия вновь разрушилась. Екатерина предпочла мужу объятия горячих красавцев из стриптиз-клуба.Гоген Солнцев рассказал в студии "Прямого эфира", что его брак снова трещит по швам. Сначала все было хорошо, они с Катей снова съехались, вместе проводили время, ходили на танцы. Но однажды, сказав мужу, что она идет на день рождения подруги, Екатерина отправилась в клуб. Там она выпила, домой пришла совсем пьяная, с поврежденной ногой, а в скором времени попала в больницу. Туда ее привезли с сильной головной болью и кратковременной потерей памяти. Врачи говорят, что причиной всему быть может как стресс, так и травма головы.Подруга Екатерины Наталья Красова утверждает, что из клуба Терешкевич уезжала в добром здравии. Однако Гоген считает, что это не так. Он уверен, что во всем виноваты именно подруги его жены – это они споили ее и спровоцировали "заниматься непотребством с продажными мужиками". Ведь Екатерина в какой-то момент полураздетая залезла на сцену и начала отплясывать на высоких каблуках в окружении стриптизеров.Наталья же уверяет, что они пришли в приличное место и ничего зазорного не делали. Терешкович просто во время танца подвернула лодыжку, а вот Гоген устроил из этого целую историю, и вообще, чем хуже Кате, тем лучше ему. В ответ на это Солнцев набросился на женщину и порвал ей бусы.После возвращения Кати домой Гоген залез к ней в телефон и увидел записи танцев в клубе. Это привело его в бешенство!"Отрезать бы этой с**е ноги, чтобы не плясала!" – в сердцах сказал он.Но узнав, что Катя повредила лодыжку, тут же повез ее к врачу. А потом преданно ухаживал за ней, делал массаж, пенную ванну с лепестками роз и шампанским. Правда, не преминул заметить, что ему положена зарплата как соцработнику, ухаживающему за немощными стариками.Однако, несмотря на весь уход, Екатерине внезапно стало хуже. То, что у нее начались проблемы с памятью, заметила Анастасия Степанюк, ассистент Гогена Солнцева. Она принесла Кате лекарства, а та ее не узнала. А потом Терешкович и вовсе оказалась в больнице.Что же на самом деле произошло с супругой Гогена? Почему у нее начались проблемы с головой? Неужели ее недомогание – последствие серьезных пластических операций? "Прямой эфир" следит за развитием событий.