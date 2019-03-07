82-летнюю артистку и худрука мастерской народного
творчества Москонцерта Александру Стрельченко обнаружили в ее московской
квартире. Знаменитость страдает повышенным
давлением и болезнью Паркинсона.
82-летнюю артистку и худрука мастерской народного
творчества Москонцерта Александру Стрельченко обнаружили в ее московской
квартире. Знаменитость страдает повышенным
давлением и болезнью Паркинсона.
Стрельченко, которую называли любимой певицей генсеков СССР Никиты
Хрущева и Леонида Брежнева, обнаружил
педагог и обладатель Гран-при вокального конкурса им. С.В. Рахманинова Николай
Бурьяновский.
Мужчина
немедленно вызвал скорую. К счастью, медикам удалось привести известную певицу в
чувство, оказав ей необходимую врачебную помощь, передает .
Из-за плохого
самочувствия Александра Стрельченко в последнее время редко выходит из дома.
Певица внимательно следит за здоровьем и регулярно посещает больницу. Иногда артистка
посещает святые места.
Отметим, в советские годы
была очень популярна. Ее называли "королевой
народной песни". Самыми известными ее хитами стали "Подари мне
платок", "По Муромской дорожке", "Когда б имел златые горы" и "Кудрявая
рябина".
Голос певицы украсил фильмы "Война и мир" и "Калина красная".
Напомним, в девяностые годы с
мужем Владимиром Морозовым попала в автокатастрофу. Именно после этого у певицы
начались серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла инсульт. Народная артистка много лет не дает интервью. "Хочу, чтобы меня запомнили красивой", – поясняла она.