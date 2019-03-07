82-летнюю артистку и худрука мастерской народного творчества Москонцерта Александру Стрельченко обнаружили в ее московской квартире. Знаменитость страдает повышенным давлением и болезнью Паркинсона.

82-летнюю артистку и худрука мастерской народноготворчества Москонцерта Александру Стрельченко обнаружили в ее московскойквартире. Знаменитость страдает повышеннымдавлением и болезнью Паркинсона.Стрельченко, которую называли любимой певицей генсеков СССР НикитыХрущева и Леонида Брежнева, обнаружилпедагог и обладатель Гран-при вокального конкурса им. С.В. Рахманинова НиколайБурьяновский.Мужчинанемедленно вызвал скорую. К счастью, медикам удалось привести известную певицу вчувство, оказав ей необходимую врачебную помощь, передает .Из-за плохогосамочувствия Александра Стрельченко в последнее время редко выходит из дома.Певица внимательно следит за здоровьем и регулярно посещает больницу. Иногда артисткапосещает святые места.Отметим, в советские годыбыла очень популярна. Ее называли "королевойнародной песни". Самыми известными ее хитами стали "Подари мнеплаток", "По Муромской дорожке", "Когда б имел златые горы" и "Кудряваярябина".Голос певицы украсил фильмы "Война и мир" и "Калина красная".Напомним, в девяностые годы смужем Владимиром Морозовым попала в автокатастрофу. Именно после этого у певицыначались серьезные проблемы со здоровьем, она перенесла инсульт. Народная артистка много лет не дает интервью. "Хочу, чтобы меня запомнили красивой", – поясняла она.