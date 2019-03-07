В областном центре сотрудники Госавтоинспекции вручили праздничные букеты автолюбительницам.

В преддверии Международного женского дня во Владимире прошла традиционная акция МВД России «Цветы для автоледи». Сотрудники полиции поздравили женщин-водителей с наступающим праздником 8 Марта.Останавливая автомобили, за рулем которых находились женщины, сотрудники Госавтоиспекции не только проводили стандартную процедуру проверки документов, но и вручали дамам цветы и презенты. Каждой участнице акции полицейские пожелали отличного настроения, радости и безопасных дорог.Слова поздравлений в адрес милых дам за рулем прозвучали и от представителей общественной организации «Совет отцов Владимирской области», которые в этом году присоединились к акции МВД России.Несмотря на то, что мероприятие проводится уже на протяжении нескольких лет, автоледи по-прежнему искренне удивляются и не скрывают позитивных эмоций, принимая поздравления от полицейских.Автолюбительницы признаются, что такая встреча с правоохранителями поднимает настроение и настраивает на праздничный лад, а яркий букет, полученный из рук стражей порядка, становится чудесным напоминанием о приближении весны в ненастную мартовскую погоду.