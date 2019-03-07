Артистка поделилась с поклонниками снимком в Instagram. На фото певица Валерия предстала в молодежном наряде.

Артистка поделилась с поклонниками снимком в Instagram. На фото певицаВалерия предстала в молодежном наряде.Исполнительница выбрала дляфотосессии джинсовую мини-юбку, белый топ, а также ботфорты и куртку-косуху бордовогоцвета. Валерия рассказала, как она относится кМеждународному женскому дню."Как вообщевы относитесь к гендерным праздникам? Для меня почему – то День 8-го марта —мамин праздник, так с детства зафиксировалось в сознании", – поделилась артистка(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). В своюочередь пользователи соцсети одарили певицу комплиментами, отметив, что онавосхитительно и молодо выглядит."Валерия Вы, как девочка, ну,кто скажет, что Вы мама взрослых детей?", "Лера!! Какая Вы классная!", "Прямдевочка вообще. Вечно молодая и красивая", "Валерия, как приятно на вассмотреть, всегда на позитиве, красивая, миниатюрная, в хорошей физическойформе. Вы молодчина!", "Роскошь + изящество, кто же это? Валерия!!!", – выразили свой восторг подписчики.– большая поклонница спорта и здорового питания.Поэтому в свои годы она может похвастатьсяпрекрасной стройной и подтянутой фигурой.Однако, справедливости ради, стоитотметить, что снимки собирают не только восхищенные комментарии.Некоторые образы звезды фолловерам приходятся не по душе.