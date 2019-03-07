Артистка поделилась с поклонниками снимком в Instagram. На фото певица
Валерия предстала в молодежном наряде.
Артистка поделилась с поклонниками снимком в Instagram. На фото певица
Валерия предстала в молодежном наряде.
Исполнительница выбрала для
фотосессии джинсовую мини-юбку, белый топ, а также ботфорты и куртку-косуху бордового
цвета. Валерия рассказала, как она относится к
Международному женскому дню.
"Как вообще
вы относитесь к гендерным праздникам? Для меня почему – то День 8-го марта —
мамин праздник, так с детства зафиксировалось в сознании", – поделилась артистка
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). В свою
очередь пользователи соцсети одарили певицу комплиментами, отметив, что она
восхитительно и молодо выглядит.
"Валерия Вы, как девочка, ну,
кто скажет, что Вы мама взрослых детей?", "Лера!! Какая Вы классная!", "Прям
девочка вообще. Вечно молодая и красивая", "Валерия, как приятно на вас
смотреть, всегда на позитиве, красивая, миниатюрная, в хорошей физической
форме. Вы молодчина!", "Роскошь + изящество, кто же это? Валерия!!!", – выразили свой восторг подписчики.
– большая поклонница спорта и здорового питания.
Поэтому в свои годы она может похвастаться
прекрасной стройной и подтянутой фигурой.
Однако, справедливости ради, стоит
отметить, что снимки собирают не только восхищенные комментарии.
Некоторые образы звезды фолловерам приходятся не по душе.